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Молдова засудила план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів

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Молдова засудила план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів
Офіційний Кишинів засудив плани Росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України з метою оголосити їх частиною своєї території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву опублікував міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Молдова рішуче засуджує план РФ анексувати окуповані території України шляхом проведення псевдореферендумів. Підтверджуємо підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

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Топ коментарі

  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Это Молдова раздавала жителям Тирасполя и Рыбницы украинские паспорта? Молдова принимала их на работу в Одессе?
  • Vasily Melnyk
    Я вже кілька разів зустрічав тут на форумі "незадоволених" Молдовою.

    Хіба погано що Молдова , як івесь світ, засуджує спробу анексувати окупрвані території України?

    Хіба погано що Молдова з перших днів війни прийняла 500 000 біженців жінок і дітей з України (не всі залишились в Молдові - тільки 90 000, але притулок на час перебування на території Молдови і безплатний транзит в Європу організували)?

    Навіщо вони хотять посварити наші країни?

    Не подобається русні і малоросам що молдавани виявились добрими сусідами і підтримують чим можуть українців.

    Про участь деяких українців в війні в Придністров'ї на стороні русні мовчу.
  • каржилов георгий
    ага..или не корчинский вместе с кацапьем бил молдаваней и по сей день гордится этим или не украина до 14 года пропускала кацапье для ротации
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