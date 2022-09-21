Путін пообіцяв "референдуми" на "історичних землях Новоросії": Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито "забезпечить безпечні умови проведення референдумів" на "історичних землях Новоросії".

Про це він сказав у зверненні до росіян, в якому оголосив про проведення в РФ часткової мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що більшість людей, які живуть на звільнених від неонацистів територіях – а це насамперед історичні землі Новоросії – не хочуть опинитися під ярмом неонацистського режиму", - заявив Путін.

Російський диктатор твердить, що нібито через дії ЗСУ, а не армії його країни люди змушені тікати з регіонів, у яких точаться бойові дії.

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"Ми не можемо, не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на розтерзання ката. Не можемо не відгукнутися на їхнє щире прагнення самим визначати свою долю", - заявив Путін.

"Парламенти народних республік Донбасу, а також військово-цивільні адміністрації Херсонської та Запорізької областей ухвалили рішення щодо проведення референдумів про майбутнє цих територій. І звернулися до нас, до Росії, із проханням підтримати такий крок", - додав він.

Путін пообіцяв, що його країна зробить все, щоб "забезпечити безпечні умови для проведення референдумів".

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