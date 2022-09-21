РФ воює не з Україною, а з колективним Заходом, - Шойгу

Росія нібито не веде війну проти України. Вона триває з так званим "колективним Заходом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Міноборони РФ заявив у своєму зверненні.

"Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася - це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми все вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо", - заявив Шойгу.

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