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РФ воює не з Україною, а з колективним Заходом, - Шойгу

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РФ воює не з Україною, а з колективним Заходом, - Шойгу
Росія нібито не веде війну проти України. Вона триває з так званим "колективним Заходом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це глава Міноборони РФ заявив у своєму зверненні.

"Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася - це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми все вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо", - заявив Шойгу.

Також читайте: Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • govtva
    Оленевод решил привести в Украину еще одну орду козлов.
  • Шимус
    во заливает сковородко лицый
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