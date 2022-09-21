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Російські банківські картки "Мир" перестали приймати банки Вірменії, В’єтнаму і Казахстану

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Російські банківські картки "Мир" перестали приймати банки Вірменії, В’єтнаму і Казахстану
Раніше від роботи з російськими платіжними картками відмовилися два банки Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"У кол-центрі в'єтнамського BIDV повідомили, що більше не беруть карти російської платіжної системи "Мир". За словами співробітника банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи "Мир" у цьому списку немає. У Народному банку Казахстану ("Халик банк") також перестали приймати карти "Мір". У його call-центрі повідомили, що російські карти не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати", - йдеться в повідомленні.

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У ЦБ РФ виданню повідомили, що закордонні партнери самі ухвалюють рішення щодо відкриття своєї інфраструктури для прийому карток "Мир". На сайті платіжної системи "Мир" на 20 вересня було закрито розділ, в якому раніше повідомлялося про географію прийому карток. 

20 вересня стало відомо, що у Вірменії банки також перестають обслуговувати російську платіжну систему "Мир".

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    хорошо видно мінфін США яйка зажав... а може і ще на шось наступив..боляче однако
  • частный сектор
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "перестали приймати банки Вірменії" - не зря видать Ненси в Армению приезжала, процесс запущен.
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