Путін вирішив прирівняти бойовиків "ЛДНР" до кадрових військових армії РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив прирівняти бойовиків псевдореспублік "ЛДНР" до кадрових військових армії РФ.

Про це він заявив під час свого звернення 21 вересня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідні доручення він вже дав Міністерству оборони: "…у повному обсязі і в найкоротший термін визначити правовий статус добровольців, а також бійців підрозділів Донецької і Луганської народних республік".

"Він має бути таким же, як і у кадрових військовослужбовців російської армії, включно з матеріальним, медичним забезпеченням, соціальними гарантіями", – заявив Путін.

"Особлива увага має бути приділена організації постачання добровольчих формувань і загонів "народної міліції" Донбасу технікою і спорядженням", – сказав він.

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