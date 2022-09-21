Зрадник Царьов нагадав росіянам, що тепер вони не можуть виїхати з місця проживання без дозволу

Олег Царьов звертає увагу росіян, що з моменту оголошення мобілізації вони не можуть виїхати з країни без дозволу військових комісарів.