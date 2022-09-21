Мобілізація в РФ - це тривожна ескалація, - заступник глави МЗС Британії Кіган

Заява російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію в Росії на тлі війни проти України є тривожною ескалацією.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Великої Британії Джилліан Кіган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона звинуватила Путіна у переписуванні історії.

"Деякі висловлювання дуже тривожні, і очевидно, що ми повинні прагнути спокою", - заявила політик, закликавши російських громадян "дивитися далі, ніж їхні власні ЗМІ".

За її словами, погрози слід сприймати серйозно, оскільки Україна починає просуватися вперед, відвойовуючи землі, які раніше захопили Росія.

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"Прояснімо - є путінська брехня. Це незаконна війна Росії в Україні. І, звичайно, ми, як і раніше, підтримуватимемо Україну разом з усіма нашими союзниками по НАТО. Ми там, ми на вашому боці - ми допоможемо, чим зможемо", - наголосила вона.

Замміністра також відреагувала на ядерний шантаж Путіна.

"Це те, що ми повинні сприймати дуже серйозно, тому що, знаєте, ми не контролюємо ситуацію. Я не впевнена, що він також контролює ситуацію. Справді, я маю на увазі, що це очевидна ескалація", - заявила Кіган.

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21 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.