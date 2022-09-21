Росіяни розкупили усі квитки до Туреччини, Вірменії та Грузії одразу після виступу Путіна, - російські ЗМІ

Росіяни розкупили усі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану.

Про це повідомляє Цензор.НЕт із посиланням на російські ЗМІ.

"За кілька хвилин після виступу російського диктатора Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію, росіяни розкупили усі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни масово купують квитки до Тбілісі.





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