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У Китаї відреагували на оголошення мобілізації в Росії: закликали до переговорів

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У Китаї відреагували на оголошення мобілізації в Росії: закликали до переговорів
У міністерстві закордонних справ КНР відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликали до переговорів.

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Китай закликає Україну та Росію "почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб розв'язати загальні проблеми безпеки".

"Позиція Китаю щодо України послідовна і зрозуміла", — сказав Ван Веньбінь.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Китайці мерзенні лицемірні покидьки...
  • VOLVO XC 70
    Китайцы идите *****...
  • Яков Онаневич
    Діалог про що ? Спочатку потрібно повернути те що відібрали а далі перемовини, це все тому що жовтороті на стороні Росії
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