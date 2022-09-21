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Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"

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Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"
Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • nav svargi
    tomahawk(i) daite a potom pra slabkostj i provali razskazivaite 🤬
  • Віталій Турченюк
    Рашка уся фальшива вже останні років 300-400
  • cimbitep
    тут вже мова повинна йти про "томагавки", а не про якісь жалюгідні ракети з дальністю 300 км.
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