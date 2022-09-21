Посол США Брінк: "Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії"

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

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