В окупованому Криму оголошено вирок заступнику голови Меджлісу Джелялу

Російські окупанти в Криму "винесли вирок" у справі Нарімана Джеляла, а також Асана та Азіза Ахтемових.

Про це повідомила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ.

Нарімана Джеляла окупанти вирішили на 17 років позбавити волі, Асана Ахтемова – на 15 років, Азіза Ахтемова – на 13 років. Окрім того, Наріману ще й присудили штраф у розмірі 700 тис. рос. руб., Асану та Азізу - ще по 500 тис. рос. руб.

"Без доказів і лише за те, що захотілося покарати за участь у Кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь Нарімана у заході була "останньою краплею" у їхньому "терпінні", бо він жив у Криму всі ці роки окупації, чинив опір, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звичайно, це не влаштовувало окупантів", – написала Ташева.

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