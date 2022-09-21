РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни, - посол ЄС Маасікас

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що рішення президента РФ про часткову мобілізацію було оголошене у Міжнародний день миру, та зазначив, що й після цього ЄС продовжить підтримувати Україну.