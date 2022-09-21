Після "референдумів" наступ на "ЛДНР" стане наступом на Росію, - віце-спікер РадФеду Косачов
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Після проведення окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях так званих "референдумів" атака на ці території вважатиметься атакою на територію РФ.
Про це заявив віце-спікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після проведення референдумів захист людей у цьому регіоні буде не нашим правом, а нашим обов'язком. Напад на людей та території буде нападом на Росію. З усіма наслідками", - написав він.
Косачов також зазначив, що Росія більше не зважатиме на думку Заходу щодо визнання результатів "референдумів".
Він твердить, що "згідно з результатами опитувань", більшість людей на окупованих територіях ніби планують взяти участь в "референдумах" та висловитися за "приєднання до РФ".