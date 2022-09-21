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Після "референдумів" наступ на "ЛДНР" стане наступом на Росію, - віце-спікер РадФеду Косачов

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Після "референдумів" наступ на "ЛДНР" стане наступом на Росію, - віце-спікер РадФеду Косачов
Після проведення окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях так званих "референдумів" атака на ці території вважатиметься атакою на територію РФ.

Про це заявив віце-спікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після проведення референдумів захист людей у цьому регіоні буде не нашим правом, а нашим обов'язком. Напад на людей та території буде нападом на Росію. З усіма наслідками", - написав він.

Косачов також зазначив, що Росія більше не зважатиме на думку Заходу щодо визнання результатів "референдумів".

Він твердить, що "згідно з результатами опитувань", більшість людей на окупованих територіях ніби планують взяти участь в "референдумах" та висловитися за "приєднання до РФ".

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Топ коментарі

  • Yevgeny Mironov
    Але, это из райвоенкомата! Не вешайте трубку! Если хотите служить-- нажмите звездочку! Если не хотите служить- нажмите решётку! Спасибо..
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Только почитал их комментарии. Это быдло не осуждает войну и терроризм, против суверенного государства, а всего лишь требует отправлять на неё "детей чиновников". Эта биомасса не заслуживает лучшей жизни.
  • Oleg Mamont
    ну по крыму бавовна прилетала уже, и шо ? прилетит и по луганде.
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