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Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

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Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації
Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", –  йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    все правильно
    мокшане сами страну слепили, сами на диване советовали как и кого убивать в Украине а теперь потоком попрут в страны Балтии
    пустят их к людям - пустят туда заодно и русский мир.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Латиши-усім без виключення кацапським свиням не потрібно давати візи...Не грайтесь з лайном шоб не догратись...
  • Зэлэный_Змий
    - Беррімор, що це за вой на болотах?
    - Кацапські лібєрали, сер!
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