Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте
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Наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
"Мобілізація, заклики до референдумів на Донбасі — усе це ознака паніки. Його ( Путіна, - ред) риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холодними", — сказав Рютте.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію.