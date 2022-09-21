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Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте

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Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте
Наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Мобілізація, заклики до референдумів на Донбасі — усе це ознака паніки. Його ( Путіна, - ред) риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холодними", — сказав Рютте.

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Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. 

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Топ коментарі

  • MausMike
  • Микола Мазуренко
    А де 20 тис. сирійців, 1 млн корейців і ще тисячі чорножопих з Африки? Для чого мобілізація?
  • Vlad Cheh
    Да не частичная она, этот лживый карлик с озлобленной харей не просто так слово "частичная" повторил много раз с целью скрыть ложь (он всегда так делает, вот как с ядерным оружием зачем-то подчеркнул, что это не блеф, но ведь если не блеф, то зачем тогда подчеркивал так неуверенно). Законы опубликованы, там всеобщая мобилизация всех мужчин от 18 до 65, да и женщин со специальностями тоже, по всей территории Кацапии. Ну, таджики и киргизы свои паспорта никуда не выкидывали, покажут и будут жить дальше, чуть что меняясь друг с другом. Дагестанцев и чеченцев конечно диаспора под бронь от предприятий запишет, это же великие инженеры и ученые. А урусов всех под мясо уже отправляют, вообще всех, изданные указы это позволяют всех без исключения набрать. Никаких 300 тысяч не будет, да сначала возьмут ровно столько, но уже через месяц еще и еще будут добавлять без перерыва, как бумаги будут успевать. Их просто нечем вооружить, им нечем воевать, включая и освоение техники, а вот оружия даже для охраны границы им давать не будут, один автомат у офицера на 20 человек будет, иначе своих же расстреляют и сразу же притом.
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