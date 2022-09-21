На тлі часткової мобілізації в РФ сили швидкого реагування Литви приведено в стан підвищеної готовності, - міністр оборони Анушаускас
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Міністерство оборони Литви ухвалило рішення привести до підвищеної бойової готовності свої війська через часткову мобілізацію в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.
"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.