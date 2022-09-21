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Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"

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Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Володимира Путіна з утилізації громадян РФ.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо останніх заяв. План путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – пвк "вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Такое впечатление, что путин - китайский шпион. Зачищает россию, освобождает территории для китайцев . . .
  • Dmitry Perepechin
    Мобилизация в России: билетов в Стамбул нет, до Еревана 1500 евро "Высокий сезон" начался
  • Владимир Сухов e5dee246
    А Данилов використовує будь-яку можливість, як і Зеля, щоб попіариться.
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