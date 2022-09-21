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В указі про мобілізацію в РФ засекретили один пункт. Пєсков каже, що про кількість призовників

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В указі про мобілізацію в РФ засекретили один пункт. Пєсков каже, що про кількість призовників
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розкрити зміст засекреченого 7 пункту указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію, вказавши лише, що він стосується кількості призовників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Засекреченим є сьомий пункт указу.

Журналісти спитали, про що в ньому йдеться, у прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. "Дійсно, він для службового користування, тому я не можу його розкрити", - відповів той.

На прохання розкрити хоча б тему або причину "закриття" цього пункту, він додав: "Я не можу пояснити". "Єдине, що можу сказати: Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: 300 тис. осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тис. осіб", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін повідомив, що в Росії оголошено часткову мобілізацію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати збираються 300 тис. резервістів.

Топ коментарі

  • arye z.
    Российская армия численностью 1 млн. человек за 7 месяцев войны потеряла менее 6 тысяч погибшими и для восполнения указанных потерь призывают еще 300 тысяч.
    Да, логика в их словах цветет и пахнет
  • Йцу Кенг 07b0c614
    теперь все ясно!
  • Владислав Васильченко
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