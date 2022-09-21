Перелік громад, які розташовані в зоні бойових дій та в окупації, скорочено, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік скорочено до 327 громад.