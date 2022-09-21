Перелік громад, які розташовані в зоні бойових дій та в окупації, скорочено, - Мінреінтеграції
5 4250
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік скорочено до 327 громад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях.
Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.
Водночас з переліку вилучено такі громади Запорізької області:
- Матвіївська сільська територіальна громада;
- Петро-Михайлівська сільська територіальна громада;
- Степненська сільська територіальна громада;
- Тернуватська сільська територіальна громада.
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії:
- території, які є тимчасово окупованими;
- території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.