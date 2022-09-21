Болгарія допомогла з оздоровленням дітей з деокупованих територій: "Молодь України має право жити в мирному та процвітаючому світі, який може їм забезпечити лише ЄС"

Пів сотні дітей з Чернігівщини, які в лютому-березні цього року пережили жахи війни, змогли відновитися після побаченого за допомогою болгарської сторони та українських благодійників. Це діти, батьки яких зараз боронять нашу країну, дехто з дітей втратив житло, а також переселенці.

Організував поїздку благодійний фонд "Основи країни" на запрошення голови болгарської партії ГЕРБ, колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Політик, який з огляду на екзит-поли через 2 тижні очолить уряд Болгарії, запевнив, що "Україна - наш друг, але не тільки на словах - кожного моменту". Борисов наголосв, що "як політична партія, ми демонструємо співчуття і наполягаємо на наданні активної військової та гуманітарної допомоги Україні".

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"Молодь України має право жити в мирному та процвітаючому світі, який може їм забезпечити лише ЄС", - переконаний Бойко Борисов.

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Співорганізатор благодійного фонду "Основи країни", співак Олександр Тищенко (співак Alex Luna) розказав, що у багатьох родин трагічні історії. Наприклад, найменший з відпочиваючих - Максим - за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ вїхав до нової квартири в Чернігові. На жаль, російські окупанти знищили їх будинок, і тепер родина змушена шукати притулок в іншому місці. Декілька дітей з околиць Чернігова не мали змогу виїхати з зони бойових дій і весь період окупації знаходились під обстрілами чи бомбардуваням військ РФ.





Вже відомо, що болгарська сторона запропонувала зробити для українських дітей таку акцію щорічною, а також допомогти з психологічною реабілітацією дітей.