Болгарія допомогла з оздоровленням дітей з деокупованих територій: "Молодь України має право жити в мирному та процвітаючому світі, який може їм забезпечити лише ЄС"
Організував поїздку благодійний фонд "Основи країни" на запрошення голови болгарської партії ГЕРБ, колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова.
Політик, який з огляду на екзит-поли через 2 тижні очолить уряд Болгарії, запевнив, що "Україна - наш друг, але не тільки на словах - кожного моменту". Борисов наголосв, що "як політична партія, ми демонструємо співчуття і наполягаємо на наданні активної військової та гуманітарної допомоги Україні".
"Молодь України має право жити в мирному та процвітаючому світі, який може їм забезпечити лише ЄС", - переконаний Бойко Борисов.
Співорганізатор благодійного фонду "Основи країни", співак Олександр Тищенко (співак Alex Luna) розказав, що у багатьох родин трагічні історії. Наприклад, найменший з відпочиваючих - Максим - за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ вїхав до нової квартири в Чернігові. На жаль, російські окупанти знищили їх будинок, і тепер родина змушена шукати притулок в іншому місці. Декілька дітей з околиць Чернігова не мали змогу виїхати з зони бойових дій і весь період окупації знаходились під обстрілами чи бомбардуваням військ РФ.
Вже відомо, що болгарська сторона запропонувала зробити для українських дітей таку акцію щорічною, а також допомогти з психологічною реабілітацією дітей.