Вартість російських активів, заморожених у Німеччині через санкції ЄС, становить 4,88 млрд

Станом на середину вересня загальна вартість активів, які заморозили у Німеччині у зв’язку із санкціями Євросоюзу проти Росії, сягала 4,88 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, такі дані станом на 16 вересня наводить федеральне міністерство юстиції.

Цифра 4,88 млрд фігурує у брифінгу міністерства для парламенту.

У цій же доповіді зазначили, що відстеження активів підсанкційних росіян є складним процесом, а дотримання рішення про замороження активів значною мірою залежить від приватних організацій, таких як банки, страхові компанії та інші економічні агенти.

У випадку таких активів, як об’єкти нерухомості або яхти, органи влади зазвичай втручаються тоді, коли мають конкретні докази зв’язку із санкційною особою. Дуже часто реальний власник "ховається" за реєстрацією майна на офшорну компанію чи сторонню особу, і тоді через німецькі реєстри запідозрити зв’язок з ним неможливо.

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