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У Росії посилюють охорону військкоматів та пунктів збору

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У Росії посилюють охорону військкоматів та пунктів збору
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив, що серед пріоритетних завдань "часткової мобілізації" є посилення охорони військкоматів та "пунктів збору громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Росії

У вступному слові на колегії міністерства оборони РФ Шойгу сказав (дослівно), що необхідно "посилити заходи протидії провокаціям та протиправним діям, а також охорону дільниць, оповіщення пунктів прийому та збору громадян".

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Топ коментарі

  • A San
    Гулаг 2.0
  • ПравдаЛюбка
    /
  • dandy NeinRusSchwein
    Вторая Армия Мира кончилась, началась первая Армия МОБИКОВ😁😁😁
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