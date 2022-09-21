Новини • Агресія Росії проти України

Окупанти посилюють процес примусової російської паспортизації на окупованій території Херсонської області

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Окупанти посилюють процес примусової російської паспортизації на окупованій території Херсонської області
Росіяни створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти й отримати паспорт РФ, не залишилося.

Про це повідомив проєкту Радіо "Свобода ""Новини Приазовʼя" начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ. 

"На окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Іншими словами, окупанти створюють такі умови, щоб іншої альтернативи, ніж піти й отримати паспорт РФ, не залишилося. Більшість людей – понад половина жителів області, а це понад півмільйона українців – вже виїхали. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації – тримаються та не йдуть на поводу в окупантів. Є і зрадники, але їх небагато", – наголосив Янушевич.

На його думку, окупанти активізувалися через прискорення проведення так званого референдуму.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Пам'ятаю сюжет липня-серпня з Бердянська (я знаю, що Запорізька, а не Херсонська, просто навіяло), з міського пляжа.
    Сепаро-самці і сепаро-самки - і ті, і другі з пузами та ціцьками, - відпочівають "на пляжу" і знімають на мобільний вибухи в районі бердянського порту.
    Сепаро-самці розслаблені такі, тіпа нічого не відбувається...
    А зараз на фарш, мобілізація.
    Сепаро-самок тепер будуть їбати тувинці і буряти...
  • Valter Valter
    Зачем заморачиваться с паспортами. Все равно они не пригодятся. Сразу выдавайте военные билеты и повестки.
  • Valter Valter
    Зачем референдум если у нас в Конституции уже написано направление Украины в НАТО
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