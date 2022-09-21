Зеленський призначив Лугову головою Херсонської МВА. ДОКУМЕНТ
4 44418
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Галини Лугової начальницею Херсонської МВА.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано в офіційному представництві Президента України.
Відомо, що Галина Лугова у 2020 році була обрана секретарем Херсонської міської ради VІIІ скликання, тако була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" (2015-2020 р.р.)