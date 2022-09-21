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Зеленський призначив Лугову головою Херсонської МВА. ДОКУМЕНТ

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Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Галини Лугової начальницею Херсонської МВА.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано в офіційному представництві Президента України.

Зеленський призначив Лугову головою Херсонської МВА 01

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Відомо, що Галина Лугова у 2020 році була обрана секретарем Херсонської міської ради VІIІ скликання, тако була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" (2015-2020 р.р.)

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  • Ан Мур
    а отой риг Янушевич досі залишається головою області...
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    нехай посвистять, якщо їм ще є чим і в що. Нині від того свисту результату нуль цілих хер десятих
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