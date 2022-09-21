Маріупольців, що залишилися у місті, закликають не брати участі у псевдореферендумі
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Адже особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
"Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати в Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, попри бойові дії, порушуючи всі чинні норми демократичного та міжнародного права. Як того разу, так і зараз результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь – це Україна, був, є і буде", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України за колабораціонізм передбачено кримінальну відповідальність.
"Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації", - наголосили у міській раді.