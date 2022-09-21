Верховна Рада повернула акциз на пальне
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Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів.
Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів.
Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100 євро/1000 літрів;
- дизель 100 євро/1000 літрів;
- біопаливо 100 євро/1000 літрів;
- газ 52 євро/1000 літрів.
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.