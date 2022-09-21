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Верховна Рада повернула акциз на пальне

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Верховна Рада повернула акциз на пальне
Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів. 

Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:

  • бензин 100 євро/1000 літрів;
  • дизель 100 євро/1000 літрів;
  • біопаливо 100 євро/1000 літрів;
  • газ 52 євро/1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    роботяги зебільні
  • Valter Valter
    Пздц. В такое время решили еще добить. Дебилы ***
  • Олександр Гуменюк 7558ec9c
    Походу, чергова срака....
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