Верховна Рада повернула акциз на пальне

Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів.

Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100 євро/1000 літрів;

дизель 100 євро/1000 літрів;

біопаливо 100 євро/1000 літрів;

газ 52 євро/1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

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