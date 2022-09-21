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ЗСУ отримає від Литви дрони-камікадзе у жовтні-листопаді

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ЗСУ отримає від Литви дрони-камікадзе у жовтні-листопаді
Дрони-камікадзе, придбані на зібрані у рамках компанії Legion Of Boom кошти.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта на онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також (журналіст - ред.) Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії", - сказав Бешта.

З початку російської агресії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 120 млн євро, що становить приблизно 2% ВВП країни. Кошти для України збирали й прості литовці. 

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, браття.
  • Alex Dev d4763325
    Треба налагоджувати власне виробництво дронів камікадзе тисячами
  • Алекс Мышкевич
    дякуємо, Литва !

    ви вже давно воюєте в Україні -
    40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
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