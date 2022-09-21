У Дніпрі з’явилась вулиця Степана Бандери, - Філатов

Депутати Дніпровської міської ради затвердили перейменування вулиці Шмідта в центрі Дніпра на вулицю Степана Бандери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook .

"Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди", - йдеться у повідомленні.

Філатов зазначив, що спеціально повідомляє про це російською мовою, щоб "був зрив шаблону, зокрема в тих, хто сидить на болотах". Він додав, що Дніпро став форпостом незалежності України та закликав не сперечатися про доцільність перейменування вулиці.

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Згідно з прийнятим рішенням, у Дніпрі перейменували 43 вулиці та озеро. Окрім вулиці Шмідта, яка отримала назву Степана Бандери, у місті з'явилися вулиця імені українського оперного співака, який загинув на Донбасі Василя Сліпака, американської співачки українського походження Квітки Цісик.