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Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП

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Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП
Російські окупанти зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області.

Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає", - повідомив Тимошенко.

За його словами, схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі.

"Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" - наголосив заступник керівника ОП.

Також читайте: Вночі рашисти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Чугуївському районі, - Синєгубов

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Топ коментарі

  • Олег Іванів 00188d35
    Рашисти влаштовують терор мирного населення України, а ООН бачить тільки голодуючих в Африці.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кірілка, обов'язково доповідати кацапам, куди вони влучили? Щоб вони скорегували приціли?
    Ти дебільнувате?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну когда ж верховныйкакбыкомандующий (бровки домиком, похож на бородатого в зеленой футболке сердитого гномика)) даст приказ на адекватный ответ (как он грозится в каждом своем видосике).... что ждем??? само по себе оно не рассосется...
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