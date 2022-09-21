Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП
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Російські окупанти зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківщина. Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області.
Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає", - повідомив Тимошенко.
За його словами, схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі.
"Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" - наголосив заступник керівника ОП.