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У горах - до 40 см снігу, прикордонники закликають ухилянтів не наражатися на небезпеку: уже зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків

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У горах - до 40 см снігу, прикордонники закликають ухилянтів не наражатися на небезпеку: уже зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків
Прикордонники звертають увагу на істотне погіршення погодних умов у гірській місцевості: на високогірних ділянках кордону випало до 40 см снігу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже охоронці кордону забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов. А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку.

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Після введення в Україні воєнного стану на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я.

Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення річки Тиса, впав та отримав два перелами ноги.

Державна прикордонна члужба закликає всіх громадян не порушувати закони України та не наражати на небезпеку своє здоров’я та життя.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Я вважав і вважаю.що кордони мають бути відкриті.Силою ніхто не має права змушувати воювати і помирати.Всі свої просери.влада хоче людьми закрити.Що не можна було наробити ракет,за кілька мільярдів доларів? В нас десятки надбагатих людей проживає і величезні військо-промислові підприємства є.
  • Олег Кущ e096799b
    Ухилянтам, тем, кто не хочет воевать, нужно предложить альтернативу. И вообще нужно более грамотно подходить к исользованию человечесеого ресурса. Если молодой перспективный айтишник просто боится громких звуков, но может присадить вражеский дрон, то, наверное, не стоит вешать ему на шею автомат
  • Ukraine in War
    в нас спільна земля, міркування вуйок, що ***** треба тільки Донбас виявились хибними.
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