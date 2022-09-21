США серйозно сприйняли слова Путіна про ядерну зброю, - Білий дім

Адміністрація Байдена серйозно ставиться до слів президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю, але поки що не бачить необхідності змінювати стратегічні позиції.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми завжди повинні серйозно сприймати таку риторику. Це не схоже на те, як він говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це всерйоз", - сказав Кірбі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Ми, як можемо, стежимо за стратегічною позицією Росії. Якщо доведеться, ми змінимо нашу (позицію). Ми не бачимо ознак того, що це потрібно зараз", - додав він.

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Нагадаємо, президент РФ заявив, що "при загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, що є в нашому розпорядженні. Це не блеф".