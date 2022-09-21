Новини • Війна

США серйозно сприйняли слова Путіна про ядерну зброю, - Білий дім

32 241118
США серйозно сприйняли слова Путіна про ядерну зброю, - Білий дім
Адміністрація Байдена серйозно ставиться до слів президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю, але поки що не бачить необхідності змінювати стратегічні позиції.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми завжди повинні серйозно сприймати таку риторику. Це не схоже на те, як він говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це всерйоз", - сказав Кірбі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Ми, як можемо, стежимо за стратегічною позицією Росії. Якщо доведеться, ми змінимо нашу (позицію). Ми не бачимо ознак того, що це потрібно зараз", - додав він.

Також читайте: У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк

Нагадаємо, президент РФ заявив, що "при загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, що є в нашому розпорядженні. Це не блеф".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Не 7 месяце тому, а более 8 лет тому назад. И даже более. Ещё в 2007 году, когда этот шизоид в Мюнхене свою речь толкнул аля Адик Шикльгрубер.
  • Mykhailo Stepanov
    треба було серйозно сприймати ще 7 місяців тому. Може зараз вже тільки б згадки про путлєра були. А то все не дочекаємось того ленд-лізу. Хаймерси то добре але чому б їх штук 50 за раз не дати?
  • Stanislav Bryzhyk
    "Што ви сєбє пазваляітє! Ми прішлі грабіть насілавать і убівать, а ви памагаітє хахлам атбіваца! Ви што ******??" - приблизно таке звернення, мабудь, було, так?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини