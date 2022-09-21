Новини • Війна

Росія не зможе виграти ядерну війну, – Столтенберг

14 08989
Росія не зможе виграти ядерну війну, – Столтенберг
Росія не зможе виграти ядерної війни – і НАТО це чітко для Москви комунікує.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ядерна риторика Путіна – небезпечна та безвідповідальність, але не нова, зазначив Столтенберг. НАТО поки що не бачив якихось змін у конфігурації та готовності ядерних сил РФ.

"Він (Путін, - ред.) знає, що ядерна війна ніколи не повинна початися, не може бути виграна і призведе до безпрецедентних наслідків для Росії", – заявив Столтенберг.

Генсек не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї Путіним. Альянс робить все, щоб у Москві не було непорозуміння про наслідки.

"Як ми реагуватимемо – залежить від того, якою буде ситуація і яку зброю вони застосують. Найголовніше – не допустити, щоб це сталося. Тому ми дуже чіткі в нашій комунікації з Росією про наслідки, про те, що РФ не може виграти ядерну війну – сказав генсек, додавши, що НАТО також зміцнює свій східний фланг.

Також читайте: У ЦРУ не спостерігають підготовки Росії до використання ядерної зброї

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Epic musikk
    Тот, кто превентивно нанесет удар по ядерным шахтам.
  • arye z.
    Ядерную войну не может выиграть вообще никто.
    Со дня изобретения ЯО действует Доктрина ВГУ - "Взаимное Гарантированное Уничтожение" или, если попроще - "Ударивший первым умрет вторым".
    Угроза гарантированного уничтожения успокаивала даже самые горячие головы.
    Поэтому мир так не хочет, чтобы ЯО попала в руки шиитских фанатиков в Иране, у которых сама их религиозная идеология основана на том, что этот мир должен быть уничтожен, а на его пепелище восстанет новый мир, мир ислама.
    А теперь еще и этот, точнее, это, злобное, закомплексованное, ненавидящее людей и весь мир существо.
    Путин на сегодня - крыса, загнанная в угол. Финал его жизни - крах, терять ему нечего, он вполне может отдать приказ. Не будет нас - не будет вас. Другое дело, выполнят ли этот приказ военные.
    Как там говорил Пьяный Дед, передавая президентские полномочия - "Берегите Россию!" Ага-ага... Сберег.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Росія не в змозі виграти будь-яку війну, якщо це не війна з малим народом Кавказа.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини