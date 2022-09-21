Росія не зможе виграти ядерну війну, – Столтенберг

Росія не зможе виграти ядерної війни – і НАТО це чітко для Москви комунікує.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ядерна риторика Путіна – небезпечна та безвідповідальність, але не нова, зазначив Столтенберг. НАТО поки що не бачив якихось змін у конфігурації та готовності ядерних сил РФ.

"Він (Путін, - ред.) знає, що ядерна війна ніколи не повинна початися, не може бути виграна і призведе до безпрецедентних наслідків для Росії", – заявив Столтенберг.

Генсек не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї Путіним. Альянс робить все, щоб у Москві не було непорозуміння про наслідки.

"Як ми реагуватимемо – залежить від того, якою буде ситуація і яку зброю вони застосують. Найголовніше – не допустити, щоб це сталося. Тому ми дуже чіткі в нашій комунікації з Росією про наслідки, про те, що РФ не може виграти ядерну війну – сказав генсек, додавши, що НАТО також зміцнює свій східний фланг.

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