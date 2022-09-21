Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "часткова мобілізація", офіційно оголошена в Росії Володимиром Путіним, була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю німецькій газеті BILD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У середу вранці Росії Володимир Путін віддав наказ про часткову мобілізацію своїх збройних сил з негайним введенням в дію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, 300 000 резервістів мають бути відправлені в Україну.

Після цих заяв кореспондент "BILD" зустрівся з президентом України у Києві.

Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео.

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"У мене є вся необхідна інформація… Нічого нового для мене (у виступі Путіна не було – ред.)", - додав він.

За словами Зеленського, Путін уже провів часткову мобілізацію, хоча оголосив про це лише тепер.

"Наші спецслужби і наші союзники про це вже сказали. Весь останній місяць він проводив мобілізацію", – сказав український лідер.

На думку Зеленського, "часткова мобілізація" свідчить про те, що в Росії є "проблеми з офіцерами та іншими військовослужбовцями".

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів, – хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти полягли. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони прийшли до нас і гинуть…

Він (Путін) бачить, що його підрозділи просто тікають. Йому потрібна мільйонна армія, щоб прийти до нас. Тому що він бачить, що значна частина тих, хто до нас приходить, просто тікає.

Він хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів", - наголосив Зеленський.

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Він переконаний, що "фіктивні референдуми" на окупованих територіях України не визнають 90% держав.

"Ми будемо діяти крок за кроком відповідно до наших планів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію", – сказав Зеленський.