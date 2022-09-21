Промова Путіна свідчить, що війна проти України не йде за планом, - Столтенберг
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Столтенберг зауважив, що промова Путіна про часткову мобілізацію є "ескалацією, але не сюрпризом".
"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо підтримувати Україну. Промова президента Путіна демонструє, що війна не йде за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався", - сказав Столтенберг.
За його словами, Путін думав, що зможе встановити контроль над Україною впродовж кількох днів.
"Він був змушений вийти з півночі України. Потім він розпочав великий наступ на Донбасі, цей наступ зупинили українські сили і тепер українці виявилися спроможними звільняти територію. Промова і часткова мобілізація в Росії просто демонструють, що він прорахувався, допустив великі стратегічні помилки", - вважає генсек НАТО.