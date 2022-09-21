Промова Путіна свідчить, що війна проти України не йде за планом, - Столтенберг

Промова президента РФ Володимира Путіна і часткова мобілізація в Росії демонструють, що його війна проти України йде не за планом.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг зауважив, що промова Путіна про часткову мобілізацію є "ескалацією, але не сюрпризом".

"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо підтримувати Україну. Промова президента Путіна демонструє, що війна не йде за планами президента Путіна. Він сильно прорахувався", - сказав Столтенберг.

За його словами, Путін думав, що зможе встановити контроль над Україною впродовж кількох днів.

"Він був змушений вийти з півночі України. Потім він розпочав великий наступ на Донбасі, цей наступ зупинили українські сили і тепер українці виявилися спроможними звільняти територію. Промова і часткова мобілізація в Росії просто демонструють, що він прорахувався, допустив великі стратегічні помилки", - вважає генсек НАТО.

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