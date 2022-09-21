Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені, - ОВА
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Одна людина загинула та ще дві отримали поранення у результаті обстрілу росіянами Дніпропетровщини під вечір 21 вересня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegeram, передає Цензор.НЕТ.
"І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовуються", - розповів він.