Скоординовано діяльність органів влади в разі надзвичайних ситуацій у сфері енергетики, - ОП

Офіс президента провів нараду, на якій було скоординовано діяльність органів влади у разі надзвичайних подій на енергетичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав на брифінгу в середу у Києві заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що триває робота з відновлення зруйнованої інфраструктури.

Так, на сьогодні зруйновано 4 457 приватних будинків та 880 багатоповерхівок у Миколаївській області; 4 890 приватних будинків та 2 959 багатоповерхівок у Харківській.

У Житомирській області відновлено 787 приватних будинків, 52 багатоповерхівки, 30 шкіл, 22 об'єкти ЖКГ, 15 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 13 садків, 11 закладів культури.

На Київщині відновлено міст, зруйнований раніше окупантами.

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