Закликаю главу МЗС Фінляндії Хаавісто приєднатися до закриття кордону з Росією, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав фінського колегу Пекка Хаавісто приєднатися до країн Балтії та Польщі в закритті кордону з Росією та обговорив з ним військову допомогу.
Про це глава української дипломатії повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з моїм фінським колегою Пеккою Хаавісто. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, оскільки ми захищаємо наш народ і нашу землю від російської агресії, яка триває. Я закликав Фінляндію приєднатися до країн Балтії та Польщі в закритті кордону з росією", - зазначив Кулеба.