Окупанти знову обстріляли Куп’янськ, поранено п’ятьох мирних жителів, - Харківська ОВА
1 4931
Російські окупанти обстріляли звільнене місто Куп’янськ на Харківщині. Поранено 5 мирних мешканців.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36, 47 та 63 років та 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок обстрілу с.Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.
Зазначається, що усі постраждалі госпіталізовані.