Окупанти знову обстріляли Куп’янськ, поранено п’ятьох мирних жителів, - Харківська ОВА

Російські окупанти обстріляли звільнене місто Куп’янськ на Харківщині. Поранено 5 мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36, 47 та 63 років та 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу с.Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Зазначається, що усі постраждалі госпіталізовані.

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