За посередництва Саудівської Аравії Росія відпустила з полону десятьох іноземних військовополонених
Про це пише офіційне саудівське інформагентство SPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що кронпринц Саудівської Аравії Мохамад бін Салман, який є фактичним керівником держави, був посередником між Україною та Росією в питанні звільнення військовополонених.
У повідомленні уточнюється, що звільнені – громадяни США, Марокко, Великої Британії, Швеції та Хорватії, які вже прибули на територію Саудівської Аравії.
Імовірно, йдеться про британців Шона Піннера і Айдена Асліна, хорвата Векослава Пребіга, марокканця Брахіма Саадуна, американців Александра Дрюке, Енді Г’юна та Суеді Мурекезі – про їхнє затримання російськими окупантами публічно повідомлялося у ЗМІ.
Про те, чи звільняла Україна російських військовополонених, не вказується.