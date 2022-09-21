Важливо, щоб союзники з НАТО продовжували нарощувати підтримку, - Столтенберг провів зустріч з Кулебою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на полях Генеральної асамблеї ООН провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, наголосивши на важливості нарощування підтримки України з боку союзників із НАТО у міру того, як президент Росії Володимир Путін своїми діями привів війну до ескалації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний запис Столтенберг зробив у середу на своїй сторінці у твіттері.

"Добре зустріти мого друга міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу на Генеральній асамблеї ООН. Український народ та Збройні сили надихають усіх нас своєю мужністю та рішучістю. У міру того, як президент Путін загострює війну Росії, ще важливіше, щоб союзники з НАТО продовжували нарощувати підтримку", - написав він.

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