Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США знищать Чорноморський флот, - Ходжес

За словами генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, відповідь Пентагона, можливо, і не буде ядерною, але від цього не менш нищівною. Можуть бути зруйновані військові бази у Криму.

На застосування Росією ядерної зброї в Україні США дадуть відповідь "нищівним ударом" відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту — з таким попередженням 21 вересня виступив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, пише The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на focus.ua.

Відповідь Америки, можливо, буде і не ядерною, але це не завадить Збройним силам США знищити російський Чорноморський флот чи кримські військові бази.

Такий коментар пролунав у відповідь на погрози Путіна світові ядерною зброєю.

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Генерал Ходжес, який керував американською армією в Європі у період 2014-2018 рр., розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Однак, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстка відповідь з боку президента Байдена.

На думку Ходжеса, Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення чорноморського флоту РФ або російських баз у Криму, — пояснив Ходжес. — Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США".