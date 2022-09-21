Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США знищать Чорноморський флот, - Ходжес
На застосування Росією ядерної зброї в Україні США дадуть відповідь "нищівним ударом" відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту — з таким попередженням 21 вересня виступив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, пише The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на focus.ua.
Відповідь Америки, можливо, буде і не ядерною, але це не завадить Збройним силам США знищити російський Чорноморський флот чи кримські військові бази.
Такий коментар пролунав у відповідь на погрози Путіна світові ядерною зброєю.
Генерал Ходжес, який керував американською армією в Європі у період 2014-2018 рр., розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Однак, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстка відповідь з боку президента Байдена.
На думку Ходжеса, Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь.
"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення чорноморського флоту РФ або російських баз у Криму, — пояснив Ходжес. — Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США".