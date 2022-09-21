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З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук). ФОТО

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Ввечері 21 вересня стало відомо, що з російського полону звільнено кількох захисників Азовсталі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

У телеграмі опублікували фото звільнених захисників.

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З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук) 01

Звільнений з полону керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін 

З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук) 02

Легендарна Пташка - Катерина Поліщук 

Також було звільнено сержанта 36-ї ОБМП Михайла Діанова

З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук) 03
З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук) 04

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Як з концтабору, худі,змучені. Бережіть себе.
  • Николай Влад
    Вершинін не зрадив присязі і разом з азовцями, морськими піхотинцями, прикордонниками, теробороною боронив Маріуполь до кінця...
    Хоча деяки поліцейські зрадили Україну та пішли на співпрацю з окупантами в Маріуполі.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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