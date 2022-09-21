З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук). ФОТО
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Ввечері 21 вересня стало відомо, що з російського полону звільнено кількох захисників Азовсталі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Мариуполь сейчас".
У телеграмі опублікували фото звільнених захисників.
Звільнений з полону керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін
Легендарна Пташка - Катерина Поліщук
Також було звільнено сержанта 36-ї ОБМП Михайла Діанова