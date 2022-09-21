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Міністри закордонних справ ЄС проведуть термінову зустріч через заяви Путіна, - Reuters

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Міністри закордонних справ ЄС проведуть термінову зустріч через заяви Путіна, - Reuters
Глави зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу в середу ввечері мають провести термінову зустріч після заяв президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Про це передає Reuters із посиланням на поінформованих дипломатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зараз глави МЗС країн Євросоюзу, як відомо, перебувають у Нью-Йорку для участі в щорічній сесії Генеральної Асамблеії ООН.

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Інших подробиць зустрічі не наводиться.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Питання ядерного удару не питання віри, а питання підготовки населення до його наслідків та варіантів дій (виїжджати з великих міст чи ні і т.п.) ми повинні виходити з того, що ядерний удар буде і готуватися до нього. Всі раціональні аргументи були викинуті на смітник 24.02.
  • Павло ШОвте
    "Байден, чому ти нічого не зробив, щоб захистити нас від ядерної зброї?"
  • alexandr shamov
    Дурне поiхало в турне,
    Та й повернулося сумне,
    Бо всi пiд час того турне,
    Дiзнались , що воно дурне.

    Вже люди мрiють про одне,
    Коли дурне те хтось турне,
    Коли воно кудись чкурне,
    I вже назад не поверне...
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