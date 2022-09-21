Міністри закордонних справ ЄС проведуть термінову зустріч через заяви Путіна, - Reuters
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Глави зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу в середу ввечері мають провести термінову зустріч після заяв президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію.
Про це передає Reuters із посиланням на поінформованих дипломатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зараз глави МЗС країн Євросоюзу, як відомо, перебувають у Нью-Йорку для участі в щорічній сесії Генеральної Асамблеії ООН.
Інших подробиць зустрічі не наводиться.