Міністри закордонних справ ЄС проведуть термінову зустріч через заяви Путіна, - Reuters

Глави зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу в середу ввечері мають провести термінову зустріч після заяв президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Про це передає Reuters із посиланням на поінформованих дипломатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зараз глави МЗС країн Євросоюзу, як відомо, перебувають у Нью-Йорку для участі в щорічній сесії Генеральної Асамблеії ООН.

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Інших подробиць зустрічі не наводиться.