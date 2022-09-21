В Ізюмі вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військових, — прокуратура
Про це повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами прокурора, на кладовищі виявили 445 могил, в деяких з них поховано від 2 до 4 людей одночасно. "Дуже велика кількість ексгумованих — з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато — з численними переламами кісток, є також з ознаками катування", — сказав Фільчаков.
Роботи з ексгумації похованих на кладовищі в Ізюмі планують завершити до кінця 23 вересня, сказав прокурор. Далі групи працюватимуть на інших об'єктах.
"Є наступні місця, які нами вже встановлені, і ці спільні групи будуть уже ексгумувати тіла на інших територіях. Уже відомо про приблизно 3-5 даних поховань", — повідомив прокурор.
Загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі, повідомив голова райадміністрації Степан Масельський.
"Ми були б дуже щасливі, якби оце б поховання було б єдине в нашому районі. Тому, що кожного дня знаходимо біля під‘їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, дуже багато люди хоронили самі, по оселях. Особливо спочатку в результаті авіанальотів, від ударів артилерії", — сказав Масельський.