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В Росії на протестах проти мобілізації затримали 1176 людей

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В Росії на протестах проти мобілізації затримали 1176 людей
Під час акцій протесту проти мобілізації в Росії силовики затримали 1176 людей у 38 містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Кількість затриманих у РФ по містах:

  • Санкт-Петербург – 490
  • Москва – 424
  • Єкатеринбург – 40
  • Перм – 23
  • Уфа – 22
  • Челябінськ – 20
  • Красноярськ – 19
  • Воронеж – 15
  • Краснодар – 14
  • Калінінград – 11
  • Саратов – 10
  • Іркутськ – 9
  • Петрозаводськ – 8
  • Рязань – 8
  • Архангельськ – 8
  • Корольов – 6
  • Новосибірськ – 6
  • Твер – 6
  • Якутськ – 6
  • Улан-Уде – 4
  • Тула – 4
  • Желєзногорськ – 3
  • Іжевськ – 2
  • Самара – 2
  • Томськ – 2
  • Салават – 2
  • Тюмень, Волгоград, Казань, Іваново, Сиктивкар, Сургут, Вологда, Нижній Новгород, Калуга, Вятські Поляни, Смоленськ, Бєлгород – по 1 затриманому.

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Кількість затриманих та списки з іменами опублікувало російське видання "ОВД-Інфо". "У кожному відділку поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо і чиї імена ми можемо опублікувати", – йдеться в заяві видання.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    з них мобілізовано 1175
  • Йцу Кенг 07b0c614
    значит пойдет без каски..... шо тут непонятного.....
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Залишилося мобілізувати 298 875 терпіл ))
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