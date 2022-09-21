Херсонська ОВА закликає чоловіків виїхати з окупованих територій: є великий ризик потрапити під російську "часткову мобілізацію"

У зв’язку з оголошеною в Росії "частковою мобілізацією" Херсонська ОВА закликає чоловіків виїжджати із захоплених росіянами населених пунктів і обіцяє допомогти з евакуацією.

Про це заявив начальник обладміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У зв’язку із останніми подіями та заявами керівництва Росії щодо проведення псевдореферендуму та оголошення "часткової мобілізації", хочу вкотре звернутися до херсонців, які залишаються в окупації, - евакуюйтеся. Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях", - зазначив керівник ОВА.

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Він наголосив, що в особливій групі ризику перебувають ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

Янушевич поінформував, що ті, хто не має можливості евакуюватися самостійно, можуть зателефонувати за номером 0800330951 або написати у чат-бот. Потребуючим нададуть алгоритм евакуації, допоможуть та забезпечать підтримку після виїзду з окупації.