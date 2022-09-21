Проведення Росією "референдумів" перешкоджатиме відновленню дипломатичного процесу, - МЗС Туреччини

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми стурбовані спробами провести односторонні референдуми на частинах України під російським контролем. Такий нелегітимний fait accomplis (звершений факт) не буде визнаний міжнародною спільнотою. Навпаки, він буде перешкоджати відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність", – ідеться в заяві.

Турецьке зовнішньополітичне відомство також підкреслило підтримку територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України та "повторило готовність до здійснення будь-якого необхідного внеску для остаточного розв’язання нинішньої війни шляхом мирних переговорів".

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Нагадуємо, російські окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.