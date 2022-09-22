Світ має максимально тиснути на Путіна, аби він припинив війну, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що міжнародна спільнота має чинити максимальний тиск на президента РФ Володимира путіна, який погрожує застосувати всі засоби свого арсеналу, зокрема ядерну зброю, для "захисту територій Росії".

Про це Макрон заявив у середу в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я глибоко шкодую про вибір, зроблений президентом Путіним стосовно рішення про часткову мобілізацію та втягування своєї країни і, зокрема, молоді своєї країни у війну", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що Індія і Китай також закликали до припинення вогню. "Тому сьогодні Росія все більше ізольована і продовжує збільшувати свою участь у війні, якої хоче лише вона, і яка є незаконною та нелегітимною", - зазначив Макрон, привітавши недавні заяви президента Китаю та прем’єр-міністра Індії.

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Французький президент наголосив, що вибір Путіна "суперечить сенсу історії, інтересам самої росії і, очевидно, міжнародного співтовариства і веде до ще більшої ізоляції росії у спільноті націй".

За словами Макрона, вранці у Нью-Йорку він мав зустрічі з багатьма лідерами країн Африки, Близького та Середнього Сходу та керівниками великих фінансових інституцій, щоб обговорити питання продовольчої безпеки.

"Всім потрібен мир. Ніхто сьогодні не розуміє вибір, зроблений Росією", - констатував він.

Макрон зазначив, що зараз усім потрібно "чинити максимальний тиск на президента путіна, щоб він припинив цю війну, яка не має жодного сенсу".

Французький президент вкотре наголосив на необхідності припинення вогню та досягнення миру.

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