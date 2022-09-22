З російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців, - ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив інформацію щодо кількості визволених українських воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі телемарафону.

За словами керівника президентського офісу всього визволено з російського полону 215 військових, серед них – 124 офіцери. також визволено 108 бійців полку НГУ "Азову".

За 5 найбільш відомих командирів Україна віддала 55 російських полонених.

Вдалось також звільнити трьох вагітних військовослужбовиць - Мамонову Мар’яну, Шумовецьку Яну та Черненьку Анастасію.

"На прохання наших міжнародних партнерів ми також повернули 10 іноземців-захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають", -підкреслив Єрмак.

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