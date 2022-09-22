Росія бажає війни, але не зможе зупинити перебіг історії, - Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, оголошуючи мобілізацію та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, бажає війни, однак вона не зможе зупинити хід історії, в якому вона слабша за міжнародне право.

"Що стосується переговорів між Україною та Росією. Напевно, ви чули різні слова з Москви про переговори. Начебто вони до них готові. Але: вони говорять про переговори, але оголошують мобілізацію. Вони говорять про переговори, але оголошують псевдореферендуми на окупованих територіях України ", - заявив Зеленський, виступаючи на ГА ООН у середу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Правда полягає в тому, наголосив президент, що Росія бажає війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна РФ спрямована на знищення права України на існування, - Байден в ООН

"Але Росія не зможе зупинити хід історії. Людство і міжнародне право сильніше за одну державу-терориста. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона почала", - сказав він.

При цьому, за словами Зеленського, врегулювання може відбуватися не лише в рамках "української формули світу", а на будь-якій іншій основі, оскільки, як він зазначив: "що далі заходить російський терор, тим менша ймовірність, що взагалі хтось у світі сідатиме за один стіл переговорів з Росією".

"І якщо російською відповіддю на мої слова зараз будуть нові ракети та теракти, то це буде лише слабкістю. Слабкістю Росії. Її нездатністю переважити нас, її нездатністю переважити світ", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдореферендуми на окупованих територіях є порушенням міжнародного права, - Драгі